В МОЦОМД прошел день открытых дверей для будущих мам

В Московском областном центре охраны материнства и детства состоялся день открытых дверей, предоставивший будущим родителям возможность ближе узнать о функционировании роддома. В уютной и дружеской обстановке во время чаепития специалисты центра подробно рассказали о каждом этапе подготовки к совместным родам — от первой консультации до послеродового ухода за матерью и новорожденным. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Вместе с доулой мы поделились нашей работой и условиями, созданными для поддержки мам и их детей во время их пребывания у нас. Посетители узнали о методах обезболивания, о том, когда следует приезжать на роды, о роли доул и процессе выписки, а также смогли задать свои вопросы», — отметила акушер-гинеколог, ведущая мероприятия Анна Бесараба.

В конце встречи гостей провели по родильному дому, что произвело на многих сильное впечатление. Посетители отметили, что уютная и заботливая атмосфера МОЦОМД создает ощущение спокойствия и доверия, и этот день стал не только образовательным, но и эмоционально насыщенным событием для всех присутствующих.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи – выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», – сообщил глава региона.