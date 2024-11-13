В МОЦОМД приступил к работе новый заместитель главного врача

Врач-педиатр, инфекционист, аллерголог-иммунолог Антон Жильцов приступил к своим обязанностям заместителя главного врача в Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В 2003 году специалист закончил педиатрический факультет Нижегородской Государственной медицинской академии. В 2004 году окончил интернатуру, после чего обучался в аспирантуре по специальности «Педиатрия». В 2009 году защитил кандидатскую диссертацию. С 2004 года доктор Жильцов работал в Кстовской ЦРБ врачом-педиатром стационара, с 2008 года перешел на должность врача-педиатра инфекционного отделения, а с 2009 года работал врачом-инфекционистом инфекционного отделения. Совмещал практическую врачебную деятельность с работой на кафедре в НижГМА. Сфера научных интересов специалиста — питание беременных и кормящих женщин, вскармливание детей первого года жизни с различными патологиями.

В 2019 году он защитил докторскую диссертацию. А в апреле 2020 года приступил к работе в Кстовском межрайонном госпитале для больных коронавирусной инфекцией (380 коек) в должности врача-инфекциониста. Спустя 3 месяца его возглавил. В январе 2022 года назначен на должность заведующего детской поликлиникой, заместителя главного врача по детству и родовспоможению в Кстовской ЦРБ. В 2020 году доктор Жильцов был награжден дипломом «Лидер года 2020 в системе здравоохранения», в 2021 году за многолетний труд в системе здравоохранения награжден медалью имени В. М. Бехтерева. С 2021 года является участником федерального проекта РАНХиГС и ЦНИИОЗ «Кадровая платформа организаторов здравоохранения». В августе 2022 года по приглашению Минздрава Московской области приступил к работе в научно-исследовательский клинический институт детства в должности заместителя главного врача по медицинской части. Работал в ФГБУ НИИ пульмонологии ФМБА России.

«Мне нравится, что сейчас медицина развивается за счет новых технологий, информационного прогресса, инновационных методик в терапии и фармакологии, реализации проектов системы здравоохранения. А самое прекрасное в моей профессии — видеть результат своей работы: здоровых детей, их улыбки, счастливые глаза родителей», — сказал Жильцов.

В России с 2021 года реализуется программа модернизации первичного здравоохранения, рассчитанная на 5 лет. Мероприятия программы осуществляются во взаимодействии с мероприятиями ведомственной целевой программы «Укрепление кадровыми ресурсами здравоохранения» и мероприятиями федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», входящего в состав национального проекта «Здравоохранение» и способствуют устранению дефицита кадров в первичном звене здравоохранения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.