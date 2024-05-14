В МОЦОМДа начал вести прием врач уролог-андролог с 30-летнем стажем

В детском консультативно-диагностическом центре Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) начал вести прием опытнейший специалист, врач детский уролог-андролог с более 30-м стажем работы — Виталий Прокопьев. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Доктор занимается диагностированием, лечением и профилактикой заболеваний органов мочеполовой системы с рождения ребенка до достижения им восемнадцати лет. Причем не только у мальчиков, но и у девочек, занимается проблемами репродуктивной системы и возможными нарушениями, связанными с половыми органами.

Детский уролог-андролог еще занимается диагностированием и лечением таких болезней, как: врожденные аномалии развития органов мочеполовой системы, воспалительно-инфекционные заболевания органов мочевыведения, фимоз — сужение крайней плоти, которое препятствует обнажению головки полового члена, энурез и недержание мочи, мочекаменная болезнь, травмы органов мочеполовой системы. Доктор настоятельно рекомендует как можно скорее записать ребенка на консультацию к урологу, если появляются первые симптомы или плохое самочувствие.

«Родителям важно помнить, что практически все детские урологические заболевания, диагностированные своевременно, эффективно лечатся консервативным или хирургическим путем. Поэтому, если вы подозреваете, что у вашего крохи есть проблемы с мочевыделительной системой, не медлите с визитом к специалисту», — поделился Виталий Прокопьев.

Попасть на прием к профильному специалисту можно совершенно бесплатно по полису ОМС по направлению лечащего врача. Это может быть врач-педиатр или другой специалист.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.