В МОЦОМД ребенок с редким заболеванием получил лечение при участии Минздрава РФ

Восьмилетний мальчик, страдающий от синдрома Хантера и Марото-Лами, был планово принят в ревматологическое отделение детской больницы Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД). Первый год ребенок рос и развивался по возрасту, но далее появилась деформация кистей, пальцев по типу когтистой лапки, наблюдалось ограничение подвижности плечевых и локтевых суставов, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Мальчик неоднократно оперировался по поводу паховых, пупочной грыж. К пятилетнему возрасту у него выявили ряд многочисленных симптомов: низкорослость, грубые черты лица, аномалия зубных рядов, тугоухость и задержка речевого развития. В результате обследования был поставлен диагноз «мукополисахаридоз II типа» (Синдром Хантера). Ребенку назначена таргетная терапия дорогостоящим препаратом.

«Возможность оказывать лечение для детей с редкими генетическими заболеваниями в нашем центре является важнейшим шагом для медицины не только городского округа Люберцы, но и всей Московской области. Это стало возможным благодаря новейшим технологиям и исследованиям, проводимым в области лечения детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными. Поддержка медико-генетического научного центра имени Бочкова совместно с медико-генетическим центром МОНИКИ позволила нашим специалистам не только использовать передовые методы терапии, но и обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку», — сказала главный врач МОЦОМД, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Татьяна Мельник.

На данный момент, первичное введение препарата было проведено на базе педиатрических коек ревматологического отделения МОЦОМД. Лечение юный пациент получает еженедельно. Своевременная диагностика мукополисахаридозов, правильное ведение данного контингента больных, раннее назначение ферментозаместительной терапии, будут способствовать уменьшению тяжести заболевания, снижению инвалидизации детей, более адекватной интеграции их в общество.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.