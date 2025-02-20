В МОЦОМД рассказали о получении телемедицинской консультации без посещения поликлиники

В Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД) расширили возможности получения медицинской помощи. Теперь родители могут получить телемедицинскую консультацию педиатра, не выходя из дома, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Телемедицинские технологии (ТМК) позволяют врачам и пациентам общаться дистанционно: в реальном времени — врач и пациент общаются лично: переписываются, говорят по аудио- или видеосвязи. Отложенные телеконсультации — доктор не встречается с человеком. Он изучает его анализы и документы, готовит заключение и направляет пациенту, не общаясь с ним напрямую. Во время ТМК врач может: порекомендовать, какие сдать анализы, пройти обследования, к какому врачу обратиться; наблюдать за пациентом, который уже был у врача лично; скорректировать терапию; назначить дополнительные обследования и анализы; выдать электронную справку.

С помощью телемедицины можно: решить возникшие у пациента, после посещения врача, вопросы (режим дозирования лекарственного препарата, побочные эффекты на фоне лечения); после прохождения ежегодной диспансеризации получить консультацию по результатам обследования; получить консультацию по альтернативным методам лечения; получить рекомендации по уходу за тяжелобольным членом семьи. ТМК доступны взрослым, детям, а также беременным женщинам только после первичного очного визита к доктору.

«Данная услуга позволяет снизить нагрузку на поликлиники, уменьшить риск заражения в местах скопления людей и сэкономить время родителей. Педиатры 3-х поликлиник нашего центра всегда подчеркивают, что телемедицинская консультация не заменяет очный прием, особенно при серьезных состояниях, требующих немедленного осмотра, тем не менее, преимущества удаленных консультаций становятся все более очевидными», — отметила заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы МОЦОМД Татьяна Павлова.

Записаться на онлайн-прием можно через контакт-центр 122 на ячейку ТМК к своему участковому терапевту или госуслуги, портал «Здоровье». В назначенный день и время ответить на звонок врача.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.