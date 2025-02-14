В МОЦОМД рассказали, о чем можно узнать будущим мамам при первом визите к доктору

Первый визит к врачу при беременности — важный этап. Заведующие женских консультаций № 1 и 2 МОЦОМД рекомендуют подготовиться заранее. Прежде всего — стоит вспомнить дату последней менструации, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Это необходимо для расчета срока беременности. Сообщите врачу о хронических заболеваниях, перенесенных операциях и аллергиях. Важно упомянуть о наследственных болезнях в семье. Расскажите о принимаемых лекарствах и витаминах. Если у вас были предыдущие беременности, сообщите об их исходах — роды, выкидыши, аборты. Обсудите свои опасения и вопросы. Не стесняйтесь говорить о своих ощущениях, даже если они кажутся незначительными. Врач поможет развеять сомнения и предоставит необходимые рекомендации для здоровой беременности. Важно помнить, что открытость и честность — залог успешного наблюдения», — рассказала заведующая женской консультацией № 1, врач акушер-гинеколог Нигина Николаева.

На приеме врач проведет общий осмотр, измерит артериальное давление и вес. Женщине будет предложено сдать анализы: общий анализ крови и мочи, анализ на группу крови и резус-фактор, анализы на ВИЧ, гепатит В и С, сифилис, а также мазок на флору. Также рассчитает сроки проведения УЗИ скринингового исследования. Эти исследования необходимы для оценки здоровья и выявления возможных рисков для беременности.

«Также доктор расскажет о важности правильного питания и приема фолиевой кислоты. Он может порекомендовать консультацию генетика, если у вас или у вашего партнера есть наследственные заболевания в анамнезе. Не забудьте задать вопросы о допустимых физических нагрузках и режиме дня», — добавила заведующая второй женской консультацией, врач акушер-гинеколог Елена Патафеева.

В завершение приема врач составит индивидуальный план ведения беременности, включающий график посещений, необходимые обследования и консультации узких специалистов. Необходимо понимать, что каждый визит к врачу — это возможность получить ответы на волнующие вас вопросы и убедиться, что беременность протекает благополучно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.