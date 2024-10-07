В МОЦОМД рассказали, как снизить риск разрывов при родах

Многие женщины задумываются о том, как сделать роды максимально мягкими и избежать разрывов. Если ткани перерастянуты или подвергаются сильному натяжению слишком резко — риск разрывов возрастает. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Как рассказывает консультант по грудному вскармливанию и доула детской поликлиники № 3 Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Виктория Сопова важно понимать.



«Как телесно-ориентированный терапевт и доула, я уверена, что важно подготовить тело к родам: осознанные движения, правильные дыхательные практики и техники расслабления помогут сделать процесс мягче. Ведь главное — не только физическая, но и психологическая готовность. Запомните: ваше тело уникально и прекрасно. Готовьтесь с любовью к себе, и ваши роды станут осознанным, мощным событием», — подчеркнула специалист.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.