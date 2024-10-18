В МОЦОМД проводят работу по привлечению врачей

Обеспечение кадрами больниц и поликлиник — одно из важнейших направлений модернизации первичного звена здравоохранения Московской области. У руководства Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) этот вопрос является одним из приоритетных, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В Детскую больницу МОЦОМДа вышел на работу молодой целеустремленный специалист — врач-рентгенолог Кристина Щербенева.

В 2020 году специалист закончила Санкт-Петербургский государственный педиатрический университет по специальности «Педиатрия». В 2024 году окончила Медико-биологический университет инноваций и непрерывного образования ФМБЦ имени Бурназяна ФМБА России. В период с 2020 по 2024 год работала врачом-педиатром участковым. Примечательно, что в отделении хирургии новорожденных работает супруг Кристины Валерьевны, молодой перспективный врач-детский хирург Никита Щербенев, для которого детская больница стала уже родным местом.

«Наша с мужем работа — сложная и многозадачная, но семья в строительстве карьеры никак не мешает, а наоборот, благодаря общему делу, мы можем обсуждать дома сложные случаи, помогать друг другу, советоваться и поддерживать. Такое сотрудничество расширяет профессиональные горизонты и помогает находить более эффективные решения в лечении пациентов», — поделилась доктор.

Коллектив МОЦОМДа рад приветствовать молодого специалиста в стенах своего учреждения и желает ей успехов во всех начинаниях, слаженной и плодотворной работы, сил и терпения на пути к профессиональным высотам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.