В МОЦОМД прошла лекция для будущих мам, посвященная восстановлению после родов

6 ноября на базе детской поликлиники № 3 Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) в рамках школы для будущих мам прошла лекция консультанта по грудному вскармливанию «Восстановление после родов. Как помочь себе легко и быстро вернуться к привычному образу жизни». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

На мероприятии присутствовали беременные женщины, стремящиеся получить полезные рекомендации для облегчения переходного периода после рождения ребенка. Специалист центра, будучи многодетной мамой, поделилась своим опытом и ценными советами о том, как организовать свой распорядок дня, наладить режим питания и позаботиться о собственном здоровье.

«В сегодняшней лекции я постаралась сделать акцент на важности послеродового периода, когда женщине необходимо восстановить силы и найти время для себя. Участники лекции узнали о том, какие физические упражнения подходят для начинающих, когда лучше начинать возвращаться к привычным занятиям и как эмоциональное состояние влияет на общее самочувствие», — сказала консультант по грудному вскармливанию МОЦОМДа Виктория Сопова.

Кроме того, на встрече обсуждались правила грудного вскармливания, помогающие накормить малыша и в то же время позаботиться о себе. В завершение лекции все желающие получили возможность задать вопросы, что сделало встречу более интерактивной и полезной для каждой из участниц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.