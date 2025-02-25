В МОЦОМД пройдет школа для пациентов с ревматологическими заболеваниями

Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) приглашает родителей детей с ревматическими заболеваниями на пациентскую очную и онлайн школу «Право просто двигаться!», которая пройдет 26 февраля в 14:00 на базе МОЦОМД. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В теплой дружественной атмосфере родители получат знания о ювенильном ревматоидном артрите, современных методах лечения ревматических болезней, правах ребенка, психологической помощи детям и способах борьбы со стрессом. Также мы научим вас полезным физическим упражнениям при ювенильном артрите, которые необходимо выполнять в домашних условиях», — рассказала заведующая ревматологическим отделением Детской больницы МОЦОМД, главный детский ревматолог Минздрава Московской области, кандидат медицинских наук Юлия Котова.

Участие пройдет в непринужденной и поддерживающей обстановке. Подключиться можно по ссылке. Телефон для справок: +7 (495) 783-74-42. Для просмотра онлайн-трансляции с компьютера: — рекомендуется использовать браузер Google Chrome. При возникновении ошибок с подключением просьба проверить наличие обновлений вашего браузера и пройти техническую проверку подключения до начала мероприятия.

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Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.