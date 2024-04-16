В МОЦОМД применяют лапароскопические технологии в лечении детей

В Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД) на базе детского хирургического отделения стали проводить оперативное лечение малоинвазивным доступом детей с диагнозом варикоцеле. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Варикоцеле — варикозное расширение вен яичка, возникающее чаще всего у подростков и приводящее в 40% случаев к развитию вторичного бесплодия в тех случаях, когда операция не проводится.

«Преимуществом данного метода является сокращение времени операции, сроков реабилитации, быстрее происходит возврат к прежнему образу жизни, а также лучший косметический результат. Ребенок может быть выписан домой вечером в день операции», — рассказала заместитель главврача по медицинской части Татьяна Колесникова.

На базе консультативно-диагностического центра ведет прием заведующий детским хирургическим отделением, главный внештатный сотрудник Минздрава Московской области, кандидат медицинских наук Владимир Трунов.

По результатам осмотра и необходимости оперативного лечения будет осуществляться запись на госпитализацию.



Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.