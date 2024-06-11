В МОЦОМД применяют лапароскопические технологии в лечении детей

В Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД) на базе детского хирургического отделения стали проводить оперативное лечение малоинвазивным доступом детей с непроходимостью двенадцатиперстной кишки. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Пищеварительный тракт имеет следующие отделы: пищевод, желудок, двенадцатиперстная кишка, отделы тонкой и толстой кишки, прямая кишка. На любом из этих уровней может развиться непроходимость по совершенно разным причинам. Дуоденальный (двенадцатиперстная) непроходимость — относительно редкий врожденный порок развития, который встречается у 1 ребенка из 10 000 новорожденных детей.

Данное заболевание характеризуется либо полной невозможностью движения пищевого комка и желчи, либо значительным снижением скорости пассажа в случае частичной непроходимости. Типичным проявлениями этой патологии является рвота, а также невозможность расширения объема кормления ребенка. При отсутствии своевременного лечения — данный порок может привести к летальному исходу.

Данная патология может быть заподозрена при прохождении стандартного антенатального обследования начиная с 14-й недели беременности. По данным УЗИ определяется многоводие, увеличение размеров желудка и начальных отделов двенадцатиперстной кишки. Данная патология достаточно часто может сочетаться с врожденными пороками сердца, аноректальными пороками, пороками развития мочевыделительной системы, а так же с синдромом Дауна.

«Антенатальная диагностика является архиважным этапом ведения беременности. При прохождении скрининговых УЗИ специалисты могут заподозрить самые различные врожденные пороки развития, в том числе и дуоденальную непроходимость. Если такое подозрение у специалиста есть, то ребенок направляется на пренатальный консилиум, в котором принимают участие не только детские хирурги, но и акушеры-гинекологи, генетик, психолог для подбора правильного метода родоразрешения и ведения беременности», — рассказывает заведующий отделением хирургии новорожденных, кандидат медицинских наук Михаил Рехвиашвили.

В Московском областном центре охраны материнства и детства проводится пренатальный консилиум, в ходе которого врачи дают рекомендации по дальнейшей тактике обследования в динамике. При прохождении консилиума мама ребенка прикрепляется к роддому, входящему в состав многопрофильного центра. Это дает очень важное преимущество так, как после рождения ребенок переводится в профильное отделение хирургии новорожденных либо реанимации новорожденных, где сразу же начинается подготовка к последующему оперативному лечению. Дуоденальная непроходимость в настоящее время считается корригируемым пороком развития, но при сочетании с другими врожденными пороками развития послеоперационный период может проходить тяжелее.

Данная патология может быть вызвана одной из целого ряда причин: недоразвития двенадцатиперстной кишки, сужение, мембрана, а также сдавление кишки извне рядом лежащей поджелудочной железой, которая при этой патологии может иметь кольцевидную форму. Оперативное лечение включает в себя формирование обходного анастомоза — сшивание здоровых отделов двенадцатиперстной кишки друг с другом.

Сложность операции заключается в интимном нахождении двенадцатиперстной кишки по отношению к печени, поджелудочной железе и их выводным протокам. Специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства выполняют лапароскопическое оперативное лечение, то есть без больших разрезов, через микро проколы брюшной стенки. Данная методика является менее травматичной, способствует быстрому восстановлению в послеоперационном периоде и обеспечивает хороший косметический результат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.