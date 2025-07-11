В МОЦОМД поступило оборудование для лечения младенцев с неонатальной желтухой

В отделение новорожденных Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступило 10 современных фиброоптических систем фототерапии, предназначенных для лечения новорожденных. Новое оборудование позволит значительно повысить эффективность лечения гипербилирубинемии у новорожденных, снизить необходимость в переливании крови и сократить сроки пребывания младенцев в стационаре. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Фототерапия — основной метод лечения желтухи новорожденных, вызванной повышенным уровнем билирубина. Фиброоптические системы обеспечивают более равномерное и мягкое воздействие света, минимизируя побочные эффекты и дискомфорт для младенцев. В отличие от традиционных ламп фототерапии, фиброоптические системы не нагреваются, что снижает риск перегрева и обезвоживания новорожденных.

«Новое оборудование позволит нам более эффективно лечить желтуху, снизить риск осложнений и улучшить результаты лечения. Врачи и медицинские сестры уже прошли соответсвующее обучение по работе с ним. Кроме того, новое оборудование незаменимо в палатах совместного пребывания, где мама — активный участник терапии ребенка. Это укрепит ее душевное равновесие, снизит тревожность, обеспечит грудное вскармливание по требованию. Все это приведет к скорейшему выздоровлению малыша», — рассказала заведующая отделением новорожденных Ольга Сафронова.

Помимо высокой эффективности и безопасности, фиброоптические системы фототерапии отличаются компактностью и мобильностью. Это позволяет использовать их непосредственно в палатах интенсивной терапии и реанимации, а также при транспортировке новорожденных, нуждающихся в фототерапии. Мобильность оборудования значительно упрощает процесс лечения и позволяет обеспечить непрерывность терапии.

По словам главного врача центра Александра Григорьева, внедрение новых фиброоптических систем фототерапии является частью масштабной программы по модернизации центра, направленной на улучшение качества медицинской помощи в сфере родовспоможения и детства.

Программа включает в себя закупку современного оборудования, обучение медицинского персонала и внедрение передовых медицинских технологий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.