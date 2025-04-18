В МОЦОМД появилось новое оборудование для УЗИ

В рамках реализации программы «Здравоохранение Подмосковья на 2023–2027 годы», направленной на повышение качества и доступности медицинской помощи, в Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступило 5 портативных аппаратов для ультразвуковых исследований (УЗИ), оснащенных полным набором датчиков, что позволяет проводить широкий спектр исследований у пациентов детского возраста. Один из аппаратов был установлен в детской поликлинике № 1, а остальные четыре — в детском стационаре, что обеспечит оперативное и качественное проведение УЗИ непосредственно в месте оказания медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Приобретение нового оборудования позволит существенно сократить время ожидания исследований, повысить точность диагностики и, как следствие, оптимизировать процесс лечения наших пациентов. Портативные аппараты УЗИ обеспечивают возможность проведения исследований непосредственно у постели больного, что особенно важно для тяжелобольных детей и новорожденных», — сказал исполняющий обязанности главного врача МОЦОМД, главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области Александр Григорьев.

Врачи смогут оперативно проводить исследования даже в условиях реанимации и интенсивной терапии, что критически важно для своевременной постановки диагноза и начала лечения у наиболее уязвимых пациентов. Это особенно актуально для новорожденных и младенцев, состояние которых может стремительно меняться. Благодаря наличию различных датчиков врачи смогут проводить комплексные исследования различных органов и систем. Это позволит выявлять заболевания на ранних стадиях и назначать эффективное лечение. Диагностические возможности центра значительно расширились. Внедрение нового оборудования — важный шаг в развитии детского здравоохранения в Подмосковье. Это позволит повысить качество медицинской помощи и улучшить здоровье маленьких пациентов. МОЦОМД продолжает совершенствовать свою работу ради благополучия детей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.