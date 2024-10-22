В МОЦОМД Люберец провели 3 тыс аудиологических скринингов малышей в 2024 году

С начала года в Люберецком родильном доме Московского областного центра охраны материнства и детства провели 3 тыс. аудиологических скринингов новорожденных. Об этом сообщает пресс-служба администрации Люберец.

Важность этого исследования трудно переоценить, поскольку своевременное выявление и лечение нарушений слуха может значительно повлиять на развитие речи и познавательных функций ребенка и имеет решающее значение для правильного развития малыша. Специалисты, работающие в центре, применяют высококачественное оборудование, что позволяет достичь высокой точности диагностики.

«Каждое исследование проходит с максимальным комфортом для маленького пациента. В случае выявления отклонений мы передаем всю информацию в детскую поликлинику по месту прикрепления, где ребенок будет находиться под наблюдением педиатров и получать индивидуальную коррекцию. Это позволяет не только минимизировать последствия, но и значительно увеличить шансы на успешную социализацию», — отметила медсестра роддома и консультант по грудному вскармливанию Мария Папкова.

Таким образом, осознавая важность слуха для общего развития, специалисты Люберецкого роддома прикладывает все усилия для того, чтобы каждый ребенок имел возможность слышать мир вокруг себя и раскрывать свой потенциал с самого раннего возраста.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.