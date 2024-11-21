В МОЦОМД Люберец поступило новое медицинское оборудование

В операционный блок травматологической операционной детской больницы МОЦОМД в городском округе Люберцы поступило новое оборудование — общехирургический рентгеноконтрастный стол с ортопедической приставкой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Это современное устройство, созданное с применением передовых технологий, способствует не только повышению качества медицинской помощи, но и улучшению условий для работы хирургов. Оснащение новым оборудованием стало возможным благодаря программе «Здравоохранение Подмосковья на 2023–2027 гг».

«Среди его уникальных характеристик необходимо выделить возможность интеграции с рентгеновскими аппаратами, что позволит проводить оперативные вмешательства с минимальным количеством рентгеновских снимков. Благодаря уникальной конструкции и продуманным элементам управления, хирургический стол обеспечит максимальное удобство для медицинского персонала и пациентов», — отметила главврач МОЦОМД Татьяна Мельник.

Ортопедическая приставка расширяет функциональные возможности стола, позволяя проводить сложные операции на опорно-двигательном аппарате у детей с различными патологиями. Такая интеграция оборудования не только упрощает процесс хирургического вмешательства, но и закладывает основу для более безопасного и эффективного восстановления маленьких пациентов.

Всего в 2024 году МОЦОМД получит 95 единиц современного медоборудования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.