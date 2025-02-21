В МОЦОМД будущим мамам рассказали о «модных» родах

20 февраля в прямом эфире официальной страницы МОНИИАГ ВКонтакте врач акушер-гинеколог акушерского физиологического отделения Татьяна Забелина поделилась с жительницами Подмосковья информацией о современных трендах в акушерстве. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Многие будущие мамы с интересом относятся ко всем новшествам и хотят, чтобы и их роды проходили как у звезд и блогеров, модно. Но в большинстве случаев «модное» в акушерстве — это просто хорошо забытое старое, немного видоизмененное или получившее новое название», — сказала врач.

Забелина отметила, что у современной женщины есть широкий выбор, как будет проходить появление на свет ее ребенка. Вертикальные роды, присутствие на родах близкого человека, даже если речь идет о кесаревом сечении, или фото репортаж из родильного зала — акушеры-гинекологи стараются поддерживать самые разные пожелания, если они не противоречат здравому смыслу и не несут опасность здоровью женщины и ее ребенка.

Несмотря на то, что желание женщины является важным фактором выбора способа родоразрешения, врач подчеркнула, что беременная женщина должна принимать его в тандеме с врачом, т. к. должны быть учтены все ее особенности: противопоказания, самочувствие будущей мамы и даже ее физическая подготовка. Она также предостерегла женщин от любого рода соло или домашних родов без присутствия врача из-за неоправданно высоких рисков для жизни и здоровья, так как осложнения во время родов могут развиваться стремительно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.