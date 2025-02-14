В МОЦОМД будущим мамам рассказали о мягких родах

Мероприятие, проведенное на днях в Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД), собрало десятки беременных женщин, заинтересованных в максимально естественном и комфортном родоразрешении. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Врач акушер-гинеколог Люберецкого роддома Анна Бесараба и доулы представили презентацию, посвященную принципам мягких родов: выбору удобной позы, контролю дыхания и использованию расслабляющих техник. Особое внимание уделили важности партнерской поддержки и созданию благоприятной атмосферы в родильном зале. Будущие мамы смогли задать интересующие вопросы и получить индивидуальные консультации. Также были продемонстрированы различные приспособления, помогающие облегчить процесс родов, такие как фитболы и аромалампы.

«Большой интерес у женщин вызвал рассказ о преимуществах вертикальных родов. Каждая женщина имеет право на индивидуальный подход и активное участие в процессе рождения ребенка. Не стоит бояться задавать вопросы и обсуждать свои пожелания с медицинским персоналом», — отметила доктор.

Помимо теоретической части, будущим мамам предложили практические упражнения. Доулы провели мини-тренинг по дыхательным техникам и показали, как использовать фитбол для снятия напряжения в пояснице. Участницы смогли на себе ощутить пользу предложенных методик и задать уточняющие вопросы специалистам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.