В МОЦОМД анонсировали мероприятия на текущую неделю

Во вторник всех желающих приглашают в Люберецкий родильный дом на день открытых дверей. Врач акушер-гинеколог Анна Бесараба расскажет много интересного и полезного в рамках заданной темы, ответит на все волнующие вопросы, проведет экскурсию по родильному дому. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В 15:00 конференц-зале Стационарного отделения № 1 — Родильный дом обсудят тему «Физиология родов». Запись не требуется, вход свободный. Убедительная просьба брать с собой сменную обувь.

20 февраля в 15:00 в рамках «Школы материнства» в холле акушерского отделения патологии беременности Родильного дома для рожениц пройдут обучающие лекции по грудному вскармливанию. Опытный врач-неонатолог проводит обучение по уходу за новорожденными. Данная возможность доступна не только для тех женщин, которые находятся в родильном доме на родовспоможении, но и для всех беременных женщин городского округа Люберцы.

21 февраля в 12:00 на площадке нашего ТГ-канала состоится прямой эфир на тему: «Мифы о грудном вскармливании». Ведущая эфира — эксперт по грудному вскармливанию и уходу за новорожденными малышами Мария Папкова. Ссылка на эфир появится накануне. Запись эфира будет сохранена и доступна для просмотра.

«Дорогие юные пациенты и их родители! С радостью сообщаем вам, что 21 февраля в 11:00 в преддверии мужского праздника в стенах Детской больницы Московского областного центра охраны материнства и детства состоится незабываемая встреча. Нашим особым гостем станет «Русский Халк» — Сергей Агаджанян, выдающийся атлет, заместитель президента Федерации силового экстрима России, рекордсмен мира по силовым номерам погрузит вас в мир силы и мужества. Юных пациентов ждет увлекательное времяпрепровождение, наполненное вдохновением и интересным общением с настоящим героем спорта. Не пропустите шанс стать частью этого яркого события! Мы уверены, что оно подарит вам множество положительных эмоций и незабываемых впечатлений. Мероприятие будет проходить для пациентов, проходящий лечение в стационаре центра», — рассказала пресс-секретарь МОЦОМД Ирина Урсул.

В вечернее время в тг-канале в рубрике «Сказки от тети Тани» выходят аудиосказки для детей в прочтении врача акушера-гинеколога родового отделения Люберецкого родильного дома МОЦОМД Татьяны Борисовой. В следующее воскресенье детей ждет увлекательное путешествие в мир аудиосказки «Мама для Мамонтенка».

В связи с отпускным периодом перинатального психолога Лилии Иващенко занятия с беременным женщинами в Женской консультации № 2 с 17 февраля по 9 марта проводиться не будут. Следующая лекция состоится 10 марта, и ее тема — «Беременность. Возможные осложнения и как их избежать».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.