В МОЦОМД анонсировали мероприятия на текущую неделю

Во вторник всех желающих приглашают в Люберецкий родильный дом на день открытых дверей. Врач акушер-гинеколог Анна Бесараба расскажет много интересного и полезного в рамках заданной темы, ответит на все волнующие вопросы, проведет экскурсию по родильному дому. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В 15:00 конференц-зал стационарного отделения №1 — Родильный дом. Адрес: Люберцы, улица Мира, строение 6. Тема дня: Мягкие роды. Запись не требуется, вход свободный. 24 апреля, в четверг, в 12:00 на площадке ТГ-канала МОЦОМД состоится прямой эфир на тему: «Мифы о грудном вскармливании». Ведущая эфира — эксперт по грудному вскармливанию и уходу за новорожденными малышами Мария Папкова. Ссылка на эфир появится накануне. Запись эфира будет сохранена и доступна для просмотра.

«Не пропустите, 24 апреля, в четверг, в 15:00 в рамках «Школы материнства» в холле акушерского отделения патологии беременности для будущих мам пройдет обучающая лекция по грудному вскармливанию. Заведующая отделением новорожденных, врач-неонатолог Ольга Сафронова откроет для вас удивительный мир материнства. Теперь эта возможность доступна не только для женщин, находящихся в родильном доме, но и для всех беременных городского округа Люберцы», — сказала заведующая родильным домом МОЦОМД Татьяна Мельник.

А 27 апреля, в воскресенье вечером, в нашем Telegram-канале в рубрике «Сказки от тети Тани» вас ждут трогательные аудиосказки для детей в исполнении врача акушера-гинеколога Люберецкого родильного дома, Татьяны Борисовой. В это воскресенье вы и ваши дети отправитесь в волшебное путешествие в мир аудиосказки Братьев Гримм «Заяц и Еж».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.