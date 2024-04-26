В Москве завершают переход на новый стандарт оказания экстренной медпомощи

Время оказания экстренной медпомощи снизили в больницах Москвы в 1,5 раза

В столице подходит к концу переход на новый стандарт оказания экстренной медицинской помощи. Его начали внедрять больше года назад в крупнейших городских больницах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

В первую очередь стандарт появился в 4 флагманских центрах. Время экстренной помощи снизилось в 1,5 раза, 70% пациентов получают полное обследование и диагноз в течение 2 часов с момента поступления.

Новый стандарт уже внедрили в приемных отделениях ГКБ №№ 24 и 13, ГКБ им. Кончаловского и ГКБ им. Жадкевича. Также специалисты реконструировали приемные отделения детских стационаров ДГКБ им. Филатова и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

В ближайшие месяцы в городе завершат обновление еще 6 приемных отделений. До конца года подавляющее большинство столичных клиник перейдут на новый стандарт.