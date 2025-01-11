В Москве за год ветклиники оказали помощь около 500 тысячам животным

Столичные государственные ветеринарные клиники обслужили около 500 тысяч животных с начала 2024 года. Значительно расширился диапазон медицинских услуг, а их получение стало проще и комфортнее для владельцев питомцев, об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Москва может похвастаться обширной сетью из 26 ветеринарных учреждений, где животных принимают не только терапевты и хирурги. К услугам пациентов специалисты разных профилей: от стоматологов и офтальмологов до кардиологов, а также эксперты по УЗИ и рентгенологическим исследованиям.

По словам Собянина, каждая клиника укомплектована передовым диагностическим и лечебным оборудованием, а прием ведут опытные врачи с высокой квалификацией. Такой подход позволяет обеспечивать четвероногим пациентам качественную медицинскую помощь на уровне современных стандартов.

В Москве значительно упростился доступ к ветеринарной помощи для владельцев экзотических питомцев. Теперь сеть клиник, где работают специалисты по птицам, грызунам и рептилиям, стала заметно обширнее.

Минувший год отметился внушительными показателями в сфере профилактики бешенства: свыше 448 тысяч домашних животных получили прививки, причем эта услуга продолжает оставаться бесплатной.

Владельцы питомцев также могут воспользоваться услугами КТ-диагностики в двух локациях: ветеринарных центрах Останкино и Красногвардейском, где доступно не только проведение исследования, но и его профессиональная интерпретация.