В Москве врачи спасли беременную женщину с редчайшей патологией и ее близнецов

Врачи перинатального центра ГКБ № 31 имени академика Г. М. Савельевой спасли беременную пациентку с редкой патологией — аневризмой маточной артерии, разрыв которой угрожал жизни женщины и нерожденных детей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, несколько месяцев назад столичные врачи вовремя обнаружили опасную патологию у пациентки — аневризму маточной артерии, которая могла разорваться в любой момент. На городском междисциплинарном консилиуме было принято решение о сохранении беременности под непрерывным контролем специалистов. На протяжении двух месяцев опытные врачи перинатального центра ГКБ № 31 имени академика Г. М. Савельевой работали над сохранением беременности. Им удалось пролонгировать беременность, провести кесарево сечение, а затем успешно выходить двух малышей.

Спонтанный разрыв аневризмы маточной артерии во время беременности встречается крайне редко и составляет всего около 100 случаев, описанных в литературе. Уникальность в случае пациентки заключалась в том, что ранее у нее уже был разрыв аневризмы во время предыдущей беременности, который привел к массивному внутрибрюшному кровотечению и преждевременным родам в сроке 28 недель. Случаев повторной беременности, к тому же многоплодной, у женщин с аневризмой маточной артерии в мировой литературе нет.

У женщины родились два мальчика весом 1800 и 1450 грамм. Они пробыли в перинатальном центре около месяца — за это время малыши набрали вес до 2340 и 2120 грамм, и к моменту выписки ничем не отличались от детей, родившихся в срок.

По словам заммэра, сейчас все трое пациентов чувствуют себя хорошо и уже находятся дома после выписки.