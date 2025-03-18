В Москве внедрили три новых метода операций на сердце

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице благодаря дополнительному финансированию теперь доступны три новых бесплатных высокотехнологичных метода сердечно-сосудистых операций, сообщает «Царьград» .

Речь идет об эндоваскулярном удалении тромбов из крупных вен, повторном протезировании артерий с применением гомографтов и ультразвуковой транскатетерном тромболизисе.

Как уточнил градоначальник в своем Telegram-канале, первый метод позволяет врачам проводит малоинвазивные процедуры через небольшой прокол. Инструменты идут к месту тромбоза по сосудистой сети. Это снижает риск возможных осложнений и ускоряет процесс восстановления.

Второй тип построен на использовании биопротезов для повторных операций на сосудах. Он повышает шансы на успешное лечение и сохранение жизни тяжелобольным. Третий метод совмещает использование тромболитических препаратов с воздействием ультразвука для растворения тромбов в сосудах.