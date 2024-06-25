В Москве ученые первыми в РФ разработали фантом для МРТ-сканирования беременных

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что столичные ученые первыми в стране разработали фантом плода, который поможет настроить технологии магнитно-резонансного сканирования (МРТ) беременных женщин.

Разработка московских ученых поможет сократить время обследования будущих матерей на предмет отсутствия аномалий у ребенка.

«Сегодня в Москве такой информативный метод исследований, как МРТ для диагностики аномалий развития плода, используется не так часто, как мог бы. Его применение ограничивает сложность при настройке протоколов сканирования. Согласно статистике, потребность в данном методе существует, так как в некоторых случаях именно МРТ может дать наиболее важные сведения не только для ведения беременности, но и для возможного планирования различных внутриутробных хирургических вмешательств», — рассказала Ракова.

По словам вице-мэра столицы, разработанный фантом плода поможет более точно настроить МРТ-исследования, а в будущем сделает его распространенным в стране. Беременных женщин могут направлять на МРТ после процедуры УЗИ, если у врача остались вопросы или возникли какие-либо подозрения относительно вопроса здоровья плода.

Главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения города Москвы, директор столичного Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев отметил, что главная задача — создать фантом, который давал бы на изображениях МРТ ту же картину, что и при сканировании беременной.

«Наши ученые экспериментальным путем подобрали материалы, интенсивность сигнала которых идентична внутренним органам плода, в основном это гелевые составы. Таким мы получили имитацию мозга, мышечной ткани, легких, печени, желудка и мочевого пузыря плода. Затем с помощью объемной печати мы создали корпус, повторяющий анатомию матки и плода на 21 неделе беременности, и заполнили его указанными составами. В планах добавить в разработку возможность двигательной активности, так как во время исследования плод далеко не всегда находится в неподвижном состоянии», — поделился Васильев.

Разработанный учеными Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы фантом плода могут использовать и для обучения врачей.