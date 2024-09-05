В Москве стартовала кампания по вакцинации от гриппа

С 5 сентября москвичи старше 18 лет могут бесплатно вакцинироваться от гриппа в городских поликлиниках и мобильных пунктах, а дети — в поликлиниках, детских садах и школах, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, осенняя пора характеризуется распространением гриппа. Он может привести к серьезным осложнениям. Самая эффективная и безопасная защита от гриппа и его осложнений — это вакцинация.

«Важно учитывать, что стойкий иммунитет от вакцинации вырабатывается примерно через 10-15 дней, поэтому стоит своевременно позаботиться о профилактике гриппа», — сообщила Ракова.

Вице-мэр отметила, что за последние годы в мегаполисе не зарегистрировали ни одного случая тяжелых осложнений гриппа среди тех москвичей, которые прошли вакцинацию. Для процедуры используются инактивированные вакцины, которые не содержат живого вируса и не могут привести к заболеванию. Каждый год они разрабатываются по единой рекомендации именно против тех штаммов, которые с наибольшей вероятностью будут циркулировать в этом сезоне.

Москвичи старше 18 лет смогут пройти бесплатную вакцинацию от гриппа в поликлиниках по месту прикрепления и мобильных пунктах вакцинации у некоторых станций метро, МЦК и ж/д станций. Для этого им надо взять с собой паспорт РФ и полис ОМС. Дети могут вакцинироваться от гриппа в поликлиниках, детских садах и школах.

Подробная информация о мерах профилактики и порядке проведения вакцинации от гриппа доступна на сайте Департамента здравоохранения Москвы. Информация по вакцинации детей в школах доступна по ссылке.