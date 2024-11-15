В Москве стали чаще спасать пациентов с инфарктом

По словам главы города, работа над этой задачей стартовала более десяти лет назад. За это время в Москве количество спасенных пациентов с инфарктом миокарда увеличилось более чем в два раза. Ключевым шагом в решении этой проблемы стало создание единой сети для лечения инфарктов на основе многопрофильных медицинских учреждений, равномерно распределенных по столице. Это дало возможность наладить эффективную маршрутизацию пациентов, подчеркнул Собянин.

Мэр добавил, что теперь информация о наличии свободных мест в госпиталях для помощи каждому пациенту поступает диспетчерам скорой в режиме реального времени. Если в 2010 году время от вызова до начала лечения могло составлять несколько часов, то сейчас этот процесс занимает в среднем 40 минут.

Снижение смертности от инфарктов в Москве также связано с оборудованием медицинских учреждений современными приборами. Только за последние два года в столичные больницы поступило около пяти тысяч новых медицинских устройств, распределенных по всем клиникам.

Ситуация, когда в одной больнице пациенту с инфарктом оказывают передовое лечение, а в другой используют устаревшие методы из-за нехватки оборудования, в Москве исключена, отметил Собянин.

«В помощь врачам работают и многие технологии искусственного интеллекта. Например, умные алгоритмы ИИ используются для автоматической расшифровки ЭКГ, что позволяет точнее выявлять сердечные и сосудистые патологии и сокращает время постановки диагноза до нескольких минут», — подчеркнул глава столицы.

Количество плановых операций, направленных на предотвращение инфаркта, постоянно увеличивается, а квалификация врачей в Москве продолжает расти.

В будущем продолжится улучшение системы борьбы с инфарктами. Это подразумевает регулярное обновление медицинского оборудования, внедрение современных методов лечения, обеспечение качественными и доступными медикаментами, а также эффективные меры профилактики и постоянное обучение врачей, заключил Собянин.