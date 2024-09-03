В Москве создатели технических средств реабилитации помогают бойцам СВО

сегодня в 13:18

Технические решения резидентов столичного центра «Феникс» помогают участникам СВО в реабилитации и в повседневной жизни, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В столице был создан кластер ассистивных технологий — экосистема для продвижения новых проектов и сотрудничества отечественных разработчиков. Его частью стал и центр ассистивных технологий «Феникс», где собрано свыше 1 тыс. технологических решений, которыми могут воспользоваться и бойцы СВО.

Одним из резидентов проекта стала российская компания Steplife. Она производит протезы нового поколения. Компания в том числе оказывает комплексную помощь участникам СВО в реабилитации. Она обеспечивает их современными и качественными протезами бесплатно.

Другой резидент — «Рехаб Технологии» — оказывает помощь бойцам СВО в двух направлениях: оснащает профильные учреждения новейшими продуктами для реабилитации и восстановления, а также закупает различные средства связи, отправляя их в зону спецоперации.

Еще один резидент центра — компания «Ортомода» — производит ортопедическую обувь и адаптивную одежду.

В рамках поддержки участников СВО организации удалось разработать и пошить коллекции спортивных костюмов с адаптивными свойствами.

Центр ассистивных технологий «Феникс» был открыт столичным Департаментом предпринимательства и инновационного развития в августе 2023 года в павильоне № 37 на ВДНХ. Оператором проекта выступило Агентство инноваций Москвы.