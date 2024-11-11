сегодня в 14:00

В Москве разработали 10 фантомов, имитирующих человеческие ткани и органы

В столице разработаны десять уникальных медицинских фантомов из силиконоподобного материала, имитирующих человеческие ткани и органы. Мэр города Сергей Собянин рассказал, что эти фантомы служат для обучения врачей и калибровки медоборудования, сообщает газета «Известия» .

Одним из примеров является фантом плода для УЗИ, который помогает обучающимся специалистам обнаруживать патологии на ранних сроках беременности.

Кроме того, был создан первый в России фантом пояснично-крестцового отдела, позволяющий безопасно практиковать инъекции под контролем ультразвука.

Также мэр отметил, что мелкосерийное производство таких изделий организовано в Центре диагностики и телемедицины. Ранее фантомы закупались за границей, но теперь их производят в Москве.

Собянин объяснил, что разработанные в столице модели «выгодно отличаются от зарубежных — по стоимости, функциональности и износоустойчивости».