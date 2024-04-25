В Москве провели успешное кесарево женщине с «синдромом бабочки»

Врачи в Москве провели успешное кесарево сечение женщине с редким заболеванием, которое встречается у 50 из 1 млн человек, — «синдромом бабочки». От любых прикосновений на ее коже появляются синяки, но медики помогли ей родить здоровую девочку, сообщает Baza .

Пациентка на 35 неделе беременности обратилась в 31-ю больницу. Кожа женщины настолько нежная, что моментально повреждается от любого прикосновения. Иногда эрозии появляются даже без воздействия, сами по себе.

Редкий диагноз сильно осложняет роды. В перинатальном центре собрали консилиум врачей, чтобы разработать план работы с необычной пациенткой. Было решено готовить будущую маму к плановому кесареву сечению. Главная задача медиков — не повредить кожу роженицы.

Чтобы операция прошла без осложнений, на операционный стол положили специальный гелиевый матрас, защитили места введения катетеров, а также отказались от применения медицинского скотча. Кесарево делали аккуратно с помощью специального разреза и материалов для швов. После операции его перевязали и тщательно обработали.

В итоге у «бабочки» родилась здоровая девочка весом 3100 граммов. После операции счастливую маму с ребенком выписали на четвертые сутки, они отправились домой.

Ранее врачи Подмосковья удалили беременной женщине миому размером с голову новорожденного. На протяжении всей беременности пациентка находилась под наблюдением специалистов и строго следовала их рекомендациям, что позволило пролонгировать беременность до 40-й недели.