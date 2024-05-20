В Москве проходит второй этап реконструкции поликлиник

В столице идет второй этап реконструкции поликлиник, в работе находятся около 100 зданий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

До конца года основные работы на объектах должны закончить. Реконструкция проводят также в головном здании детской поликлиники № 125 в Алтуфьевском районе. Там получают медицинскую помощь около 13 тыс. ребят.

Помимо этого, полностью перестраивают здание на Костромской улице. В нем будет современное оборудование, комната здорового ребенка, зоны ожидания и прочее.

Также в этом году в Алтуфьевском районе планируют закончить крупный проект реконструкции развязки на МКАД, достроить путепровод через пути МЦД-1 и благоустроить несколько улиц.