В Москве применяют более 220 единиц новейшей медицинской техники

В столице в 2024 году начали использовать свыше 220 единиц новейшей медицинской техники в городских больницах и поликлиниках. В городе впервые в РФ начали покупать сложное медоборудование по контрактам жизненного цикла, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.