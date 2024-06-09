В Москве применяют более 220 единиц новейшей медицинской техники
В столице в 2024 году начали использовать свыше 220 единиц новейшей медицинской техники в городских больницах и поликлиниках. В городе впервые в РФ начали покупать сложное медоборудование по контрактам жизненного цикла, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
В московских медучреждениях применяют компьютерные и магнитно-резонансные томографы, цифровые маммографы, ангиографы и рентгеновские денситометры.
При помощи томографов удается получить трехмерное изображение внутренних органов пациента, эффетивность диагностики повышается. Помимо этого, маммографы называют одним из наиболее эффективных способов раннего обнаружения рака молочной железы у женщин.
Ангиографы позволяют исследовать кровеносные сосуды и проводить операции на сердце.