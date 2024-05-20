В Москве получить продукты молочной кухни поможет QR-код в электронной медкарте

Для жителей столицы в электронной медкарте (ЭМК) на портале mos.ru начал работу новый раздел «Моя молочная кухня». Москвичи смогут воспользоваться специальным QR-кодом на получение льготных продуктов питания, сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Также в разделе будут доступны история заказов, список продуктов и график работы молочно-раздаточных пунктов. Сервис открыли и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

По словам Раковой, город давно обеспечивает детей, кормящих и беременных женщин продуктами питания в молочно-раздаточных пунктах. В Москве сейчас действуют свыше 200 молочных кухонь, часть из которых отремонтировали. Теперь столичные семьи могут в онлайн-режиме подать заявление на бесплатное молочное питание и заказать его на портале mos.ru.

«И теперь благодаря созданию в электронной медкарте на портале mos.ru нового раздела „Моя молочная кухня“ процесс получения бесплатного питания стал еще более удобным и понятным. Вся информация находится под рукой, и получить питание можно, показав в МРП специальный QR-код из электронной медкарты. Новая возможность доступна и в мобильном приложении „ЕМИАС.ИНФО“ в разделе „Сервисы для вас“» Анастасия Ракова заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

В мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» сведения о заказах размещены на главной странице, в разделе «Сервисы для вас» — «Молочная кухня». Все актуальные заказы можно увидеть во вкладке «Действующие», обслуженные или просроченные — во вкладке «Архивные».