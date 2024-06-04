В Москве медики спасли пожилого мужчину от перманентных болей в голове

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Пожилому москвичу провели сложную операцию для избавления от болей в голове

В отделении оториноларингологии больницы № 67 им. Ворохобова в Москве врачи провели сложную операцию, чтобы спасти пожилого пациента. Мужчина жаловался на постоянные головные боли и плохое зрение — оказалось, все дело было в проблемах с клиновидной пазухой, сообщает «Бриф24» со ссылкой на столичный депздрав.

После проведения компьютерной томографии стало известно, что в клиновидной пазухе носа москвича скопилось патологическое содержимое. Всему виной оказалось воспаление, из-за чего пазуха россиянина в несколько раз увеличилась в размерах.

Для остановки патологического процесса врачам пришлось провести высокотехнологичную операцию. Она оказалась успешной — уже на следующий день пожилой пациент заявил, что его перестали мучить головные боли.

Медики провели контрольное обследование, после чего жителя столицы выписали из медучреждения.