В Москве используют новый подход к оказанию сердечно-сосудистой поддержки

Подобные стационары есть в 28 взрослых и детских больницах Москвы. Некоторые из них оказывают поддержку по профилю сердечно-сосудистой хирургии. Пациентам предоставляют высокотехнологичную медицинскую помощь без долгой госпитализации.

Операции на сердце и сосудах проводят в формате «одного дня». То есть, человек приходит утром, ему проводят операцию. В те же сутки он идет домой. Там он будет проходить амбулаторное наблюдение специалистов.

За девять месяцев 2025 года в СКП вылечили восемь с половиной тыс. взрослых пациентов. В 2024-м было 4,9 тыс, а в 2023-м 2,8 тыс.

