В Москве используют новый подход к оказанию сердечно-сосудистой поддержки
Фото - © Медиасток.рф
В Москве используется новый подход к оказанию сердечно-сосудистой помощи. Используются стационары кратковременного пребывания (СКП), сообщает в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Подобные стационары есть в 28 взрослых и детских больницах Москвы. Некоторые из них оказывают поддержку по профилю сердечно-сосудистой хирургии. Пациентам предоставляют высокотехнологичную медицинскую помощь без долгой госпитализации.
Операции на сердце и сосудах проводят в формате «одного дня». То есть, человек приходит утром, ему проводят операцию. В те же сутки он идет домой. Там он будет проходить амбулаторное наблюдение специалистов.
За девять месяцев 2025 года в СКП вылечили восемь с половиной тыс. взрослых пациентов. В 2024-м было 4,9 тыс, а в 2023-м 2,8 тыс.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.