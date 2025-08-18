В Москве для записи родственников к врачу понадобится СМС-код

Осенью в Москве введут новую систему дополнительной защиты при онлайн-записи близких к врачу по полису ОМС. Пациент должен будет подтвердить ее, указав специальный код из СМС, сообщается на сайте Депздрава столицы.

Онлайн-запись к врачу является одной из самых востребованных услуг. Ежедневно ею пользуются миллионы жителей столицы. Начиная с осени для записи на прием близких по полису ОМС потребуется подтверждение через СМС-код, который придет самому пациенту.

Мера направлена на защиту от мошенников. Также для разрешения на управление своими записями у гражданина должен быть доступ к своей электронной медкарте. В Депздраве порекомендовали москвичам получить его уже сейчас.

Записаться на прием самому можно будет по старым правилам. Чтобы записать родственников к врачу через «ЕМИАС. ИНФО» или emias.info, нужно будет получить согласие на управление их записями. Подать заявку можно по ссылке. Для детей порядок записи также остался прежним.

Ранее в Депздраве столицы опровергли сообщения о паспортной пропускной системе в СПИД-центре. Дополнительные меры для прохода на территорию учреждения не вводились, оно работает в штатном режиме.