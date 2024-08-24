В Москве девушке из мозга удалили опухоль размером с яблоко

Нейрохирурги центра имени Бурназяна успешно прооперировали пациентку с новообразованием в головном мозге, без удаления опухоли размером с яблоко она могла бы погибнуть, рассказал РИА Новости руководитель центра нейрохирургии Максим Семенов.

По словам специалиста, успех операции зависит от многих факторов, начиная от команды, заканчивая настроением хирурга.

«Доктор должен прийти в операционную абсолютно настроенный только на позитив в плане хирургии. Все остальное за порогом этого священного места нужно оставить, иначе это уже не хирургия», — сказал Семенов.

Операция по удалению опухоли размером с яблоко длилась 2,5 часа. Этапность процедуры была простой: подача пациента в операционную, введение его в наркоз, дальше укладка специальным образом, чтобы можно было подобраться к опухоли, разметка, разрез, трепанация черепа над местом нахождения образования, удаление опухоли единым блоком или с минимальным рассечением, дальше герметичное ушивание всего, что разрезали, затем ушивание раны.

Операция прошла успешно. Жизни девушки ничего не угрожает.