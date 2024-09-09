В Московском областном центре охраны материнства рассказали о послеродовом периоде

На базе женской консультации № 2 Московского областного центра охраны материнства и детства 9 сентября состоялась лекция на тему: «Послеродовой период». Занятия проходят еженедельно в рамках «Школы будущих матерей», сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В рамках «Школы будущих мам» у женщин на разных сроках беременности есть возможность прослушать профессиональные лекции, задать интересующие вопросы. А также поделиться переживаниями, ощущениями или своим опытом друг с другом.

«Послеродовой период — это определенный период в жизни женщины, он имеет свои особенности и остается в памяти, как правило, не самым лучшим воспоминанием. Однако восстановление после родов может пройти легче и быстрее, если знать, что ждет в этот период и как правильно преодолевать проблемы, которые могут возникнуть. Разумеется, за 9 месяцев беременности организм претерпевает существенные изменения. Важно помнить, что восстановление — это постепенный процесс, обратный отсчет к тому, каким был организм до беременности», — рассказал перинатальный психолог стационарного отделения № 1- родильный дом Лилия Иващенко.

На лекции также поговорили о том, как правильно кормить малыша грудью, о гигиене после родов и о современных методах контрацепции, о психоэмоциональной нагрузке после родов и при каких состояниях необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Лекции проходят каждый понедельник, кроме первой недели месяца в 11:00 на базе женской консультации №2 по адресу: г. Люберцы, ул. Льва Толстого, д. 19А. Вход свободный, запись не требуется. Следующая лекция планируется 16 сентября.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.