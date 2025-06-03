В Московской области строится 30 объектов здравоохранения в рамках Народной программы

Секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал о реализации Народной программы в Подмосковье в части здравоохранения, а также проконтролировал ход строительства новой поликлиники в Богородском городском округе, передает пресс-служба партии.

Он подчеркнул, что темпы строительства и капитального ремонта объектов здравоохранения в Подмосковье — высокие.

«Эта тема имеет большое значение для каждого жителя региона. На текущий год в стадии проектирования и строительства находятся 30 медицинских учреждений. Поликлиники и больницы будут оснащены новейшим оборудованием. Проекты разрабатываются с учетом потребностей жителей Подмосковья и современных стандартов медицины. Наша главная цель — сделать медицинскую помощь более доступной и эффективной для всех жителей Московской области. Все объекты строятся с учетом доступности для людей с ограниченными возможностями», — сказал Брынцалов.

Вместе с секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Богородского городского округа Игорем Сухиным, Игорь Брынцалов проверил, на каком этапе находится строительство новой поликлиники в микрорайоне «Заречье», рассчитанной на 500 мест.

«Хочу подчеркнуть, что поликлиника в микрорайоне „Заречье“ — долгожданная для всех жителей округа. Это был один из основных наказов. Встретились с представителем подрядной компании и активными жителями, входящими в общественный совет по реализации проекта. Поговорили о темпе работ и качестве используемых материалов. Важно, чтобы все этапы строительства соответствовали государственным стандартам и требованиям. Уверен, что уже менее, чем через год местные жители смогут посещать современное и оборудованное по последнему слову техники медицинское учреждение», — прокомментировал Игорь Брынцалов.

Он добавил, что в рамках Народной программы также предусмотрено обновление существующих медицинских учреждений, что позволит улучшить условия труда для медиков и повысить уровень обслуживания пациентов.

«Также параллельно ведется работа по подготовке кадрового состава и внедрению новых технологий в систему здравоохранения региона», — пояснил спикер Мособлдумы.

Не менее важно, по словам Брынцалова, чтобы депутаты совместно с секретарями местных отделений координировали ход работ, сроки и качество. Важно учитывать мнение жителей, чтобы все новые объекты соответствовали их потребностям.

«Мы должны активно вовлекать жителей в обсуждение проектов, чтобы каждый чувствовал себя услышанным и вовлечённым в процесс. Это не только позволит учесть пожелания граждан, но и повысит качество строительства и капитального ремонта объектов», — отметил Брынцалов.

Народная программа была принята в 2021 году на выборах депутатов Московской областной Думы и включает более 780 тысяч наказов от избирателей. Программа партии представляет собой «живой документ», который постоянно обновляется и дополняется новыми инициативами жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.