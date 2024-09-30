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В московской клинике пациентка с бронхитом едва не умерла после ввода препарата

Медики клиники «Умный Доктор» едва не потеряли 55-летнюю женщину, которая пришла к ним лечить бронхит, сообщает Telegram-канал «112» .

Известно, что инцидент произошел на Волгоградском проспекте. После того как сотрудники медицинского учреждения ввели препарат 55-летней пациентке, у нее начался анафилактический шок. Женщина потеряла сознание.

Из «Умного Доктора» пациентку экстренно увезли в 15-ю больницу Москвы, где врачи реанимировали ее 25 минут. В итоге женщину удалось привести в чувства.

В настоящее время она находится в больнице под наблюдением. Все обстоятельства случившегося выясняются.