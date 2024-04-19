В МОНИКИ завершился XI Международный конгресс по судебной медицине

В МОНИКИ им. Владимирского завершился XI Международный конгресс «Актуальные вопросы судебной медицины и экспертной практики — 2024», посвященный памяти профессора Владимира Клевно. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Цель конгресса — расширение знаний специалистов в области судебно-медицинской экспертизы, патологической анатомии и организации здравоохранения и продолжает заложенные выдающимся врачом, судебно-медицинским экспертом Владимиром Клевно традиции объединения экспертов для развития сотрудничества, обмена передовыми исследованиями и последними достижениями.

«Конгресс имеет широкую известность среди специалистов судебной медицины нашей страны. И это уже традиция проводить его в старейшем Институте, каким является МОНИКИ им. Владимирского. В этом году в конгрессе принимают участие наши зарубежные коллеги, ведь для всех специалистов очень важно не только поделиться своими достижениями и узнать мнение специалистов, но и познакомиться с достижениями коллег», — рассказала замдиректора по науке и международным связям МОНИКИ им. Владимирского Екатерина Какорина.

Специалисты конгресса обсудили современные исследования в экспертной практике, экспертизу профессиональных правонарушений медицинских работников, возможности искусственного интеллекта в отрасли, международный опыт работы судебно-медицинской службы и многое другое.

В рамках конгресса с докладами выступили российские эксперты, а также зарубежные коллеги — эксперты из Узбекистана, Республики Беларусь, Южно-Африканской Республики, Китая, Казахстана, Испании и Кыргызстана.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы в сфере здравоохранения. Он подчеркнул, что сегодня главные врачи, руководители отделений имеют возможность прямой связи с министром здравоохранения области, а также представителями власти.

По его словам, постоянный диалог помогает решать проблемы и слышать новые инициативы, чтобы система здравоохранения работала более эффективно.