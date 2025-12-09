В МОНИКИ заработал новый аппарат МРТ

В отделении лучевой диагностики МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского начал работу новый магнитно-резонансный томограф. Медтехника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«С начала года в подмосковных медучреждениях начали работу 7 новых аппаратов МРТ на сумму свыше 1,1 млрд рублей. В том числе сегодня заработал новый магнитно-резонансный томограф в МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского. На его закупку было направлено более 307 млн рублей. Всего с начала года в МОНИКИ ввели в работу 4 единицы тяжелой медтехники — это новые аппарат МРТ и 3 рентгеновских диагностических аппарата», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Исследование проводится по направлению лечащего врача бесплатно, по полису ОМС. Записаться на прием можно по телефону 122, инфомат в поликлинике, через чат-бот Денис в Telegram и МАХ или региональный портал Госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что все аналоговое медоборудование в подмосковных учреждениях здравоохранения заменят на цифровое в 2024 году.

По словам губернатора, замена аналогового медоборудования на цифровое — это весьма масштабная программа, которая реализуется уже около 4 лет.