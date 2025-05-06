В МОНИКИ прошла научно-практическая конференция молодых ученых-стоматологов

В Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского состоялась VI международная научно-практическая конференция молодых ученых-стоматологов «Ученики — Учителям». Это событие объединило молодых специалистов и опытных врачей с целью обмена знаниями и опытом в области стоматологии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В рамках конференции было представлено множество актуальных докладов, в которых участники обсудили важные вопросы современной стоматологической практики. Основные темы включали безопасность пациентов, основы оказания помощи в челюстно-лицевой хирургии, а также новейшие разработки в области имплантации, стоматологической ортопедии и индивидуальных методик лечения.

Мероприятие собрало стоматологов и аспирантов из России и зарубежных стран, включая представителей Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Китая, Турции. Молодые ученые из этих стран также представили свои доклады и поучаствовали в обсуждении.

«Мероприятия подобного рода позволяют молодому поколению врачей и аспирантов не только получить бесценный опыт от более опытных коллег, но и делиться своими наработками и свежим взглядом на профессиональные вопросы. Это взаимный обмен знаниями, который способствует развитию нашей профессии и улучшению качества медицинской помощи», — рассказала профессор, заведующая кафедрой хирургической стоматологии и имплантологии факультета усовершенствования врачей МОНИКИ Малкан Амхадова.

В рамках мероприятия организаторы провели олимпиаду среди ординаторов, где определялись победители. Также среди докладчиков-аспирантов проводился конкурс — определялся лучший докладчик и лучшие доклады, содержащие научную новизну. Такое взаимодействие молодежи и экспертов в стоматологической сфере создает платформу для развития науки и практики. Конференция «Ученики — Учителям» стала ярким событием для стоматологического сообщества и подтвердила необходимость продолжения подобных инициатив в будущем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.