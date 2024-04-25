В МОНИКИ прошла международная конференция молодых ученых стоматологов

Целью конференции было привлечение внимания к модернизации преподавательской деятельности, повышению квалификации и возможностям освоить и внедрить инновационные методы обучения, обсуждение новейших исследований, современных методов лечения стоматологических заболеваний и восстановления после хирургических вмешательств, применение различных видов имплантатов и многое другое.

С докладами выступили специалисты МОНИКИ им. Владимирского, а также представители Ташкентского государственного стоматологического института, Самаркандского Государственного медицинского университета, Сеченовского университета, Российского университета медицины, Российского университета дружбы народов, научно-практического центра челюстно-лицевой, пластической хирургии и стоматологии КБР, Центрального научно-исследовательского института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.

«Мы очень рады, что на этой конференции собрались врачи не только Московской области, но и институтов других государств. Сегодня у нас есть возможность обмениваться научными достижениями, навыками, практиками, а это очень важно для любого специалиста, который проводит большую часть своей жизни, оказывая помощь пациентам. Эта конференция покажет, насколько близки сегодняшние выпускники и учителя, что это связь всегда обоюдная, где учителя отдают свои знания ученикам, а ученики с благодарностью принимают и демонстрируют полученные навыки», — отметила декан факультета усовершенствования врачей МОНИКИ им. Владимирского Татьяна Чернявская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.