В МОНИКИ прошла конференция для онкологов по теме «Саркома костей и мягких тканей»

Конференция Российского общества клинической онкологии (RUSSCO), посвященная актуальным вопросам диагностики и лечения сарком костей и мягких тканей, прошла 18 апреля на базе МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Мероприятие собрало ведущих специалистов в области онкологии, которые представили доклады и обсудили множество вопросов, включая диагностику и лечение редких опухолей, нестандартные течения заболеваний и нестандартные методы лечения, предусмотренные для них, а также рассмотрели клинические случаи — саркомы с редкой локализацией, саркомы бедренной кости и агрессивное течение доброкачественных опухолей позвоночника. В рамках последней сессии участники обсудили инновационные подходы в онкологии, использование искусственного интеллекта в патологической анатомии и поиске информации.

Конференция стала важной платформой для обмена опытом и знаниями среди специалистов своей области. Участники имели возможность обсудить актуальные вопросы, поделиться клиническими случаями и рассмотреть новейшие достижения в области диагностики и лечения редких опухолей.

«Обмен знаниями и опытом среди специалистов, работающих с редкими опухолями, является очень важным моментом для повышения эффективности диагностики и лечения сарком. Совместные усилия профессионалов необходимы для улучшения результатов диагностики, лечения и повышения качества жизни пациентов», — поделилась заместитель директора по онкологии МОНИКИ им. Владимирского Валентина Шикина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.