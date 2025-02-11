В МОНИКИ обсудили принципы биомедицинского инжиниринга, применяемые в стоматологии

В конференц-зале МОНИКИ им. Владимирского успешно завершила работу международная научно-практическая конференция «Биомедицинский инжиниринг в стоматологии: лучшие мировые практики, взгляд в будущее». Мероприятие объединило ведущих специалистов из России и зарубежных стран для обсуждения инновационных технологий и перспектив развития стоматологической науки и практики. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В конференции приняли участие эксперты из Италии, Турции, Бразилии, Болгарии, Германии, Узбекистана, Австрии и Азербайджана.

С приветственным словом выступили заместитель министра здравоохранения Московской области Ирина Кононова, директор МОНИКИ им. Владимирского Константин Соболев, заместитель директора МОНИКИ им. Владимирского по науке и международным связям Екатерина Какорина, декан факультета усовершенствования врачей МОНИКИ им. Владимирского МОНИКИ Татьяна Чернявская, профессор кафедры терапии МОНИКИ им. Владимирского, главный внештатный терапевт Московской области Наталья Санина, заместитель директора по образовательному процессу, заведующая кафедрой хирургической стоматологии и имплантологии факультета усовершенствования врачей МОНИКИ им. Владимирского Малкан Амхадова, президент Ассоциации общественных объединений «Стоматологическая ассоциация России» Ринат Салеев, президент Российской ассоциации стоматологической имплантологии Валентина Олесова.

Конференция предоставила платформу для обмена опытом в области цифровой стоматологии, применения искусственного интеллекта, биоинженерии и персонализированных подходов к лечению заболеваний полости рта. В рамках научной программы были представлены доклады, охватывающие широкий спектр тем, от использования ИИ в диагностике до современных методов имплантологии.

«Эта конференция стала важным событием для профессионального сообщества, предоставив уникальную возможность для обмена знаниями и опытом. Мы видим, как быстро развивается стоматология благодаря внедрению новых технологий, и наша задача — быть в авангарде этих изменений, чтобы обеспечивать пациентам качественную и современную медицинскую помощь», — отметил директор МОНИКИ им. Владимирского Константин Соболев.

«Современные цифровые технологии открывают новые горизонты в имплантологии, позволяя нам выбирать более точную стратегию и достигать предсказуемых результатов лечения. Кроме того, цифровизация позволяет улучшить коммуникацию с пациентом, наглядно демонстрируя планируемые результаты лечения и повышая его осведомленность и вовлеченность в процесс. Важно, чтобы врачи активно осваивали эти методы, использовали возможности 3D-печати, навигационной хирургии и цифрового моделирования и применяли их в своей практике. Объединив научные достижения и практические навыки, мы сможем обеспечить нашим пациентам самое передовое и эффективное лечение», — подчеркнула профессор, заведующая кафедрой хирургической стоматологии и имплантологии факультета усовершенствования врачей МОНИКИ им. Владимирского Малкан Амхадова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.