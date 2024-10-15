В МОНИИАГ заработала уникальная «умная» операционная

В Московском областном научно-исследовательском институте акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского (МОНИИАГ) начала работу интегрированная операционная, объединяющая возможности роботического хирургического комплекса, инженерных систем и современной системы 3D визуализации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Интеграционная операционная предназначена для проведения малоинвазивных хирургических вмешательств. Ее главным преимуществом является оптимизация процесса в целом, так как специалисты могут управлять оборудованием, инженерными системами, видеонаблюдением и архивированием материалов операций в одном месте и в режиме реального времени.

«Робот-ассистированная система позволяет провести малотравматичную операцию с максимальной точностью, что позволяет пациенту быстрее восстанавливаться. На данный момент в регионе работает 2 такие системы — в Воскресенской больнице и Московском областном НИИ акушерства и гинекологии. Также роботической системой у нас оснащен детский центр им. Рошаля», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Медтехника закуплена, благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

«Интеграция роботического комплекса с операционной, предоставила высококлассной команде подмосковных хирургов новые возможности. Теперь они могут не только управлять работой всех подсистем по принципу «умного дома», подстраивая их под свои нужды и особенности пациента, но и транслировать эндоскопическое оперативное вмешательство в 3D формате и Full HD качестве», — отметил директор МОНИИАГ Роман Шмаков.

В настоящий момент в МОНИИАГ с помощью робота Да Винчи выполнено почти 1,5 тыс. операций. Лечение проводится бесплатно, по полису ОМС. Решение о выборе тактики лечения принимает лечащий врач, исходя из особенностей заболевания, состояния здоровья пациента и других факторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.