В МОНИИАГ стали выполнять операции по лечению редкой и тяжелой формы эндометриоза

В Московском областном НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского (МОНИИАГ) впервые было выполнено оперативное лечение двух пациенток с редкой формой эндометриоза, поразившего диафрагму и легкие. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Такая ситуация возникает, когда очаги заболевания распространяются из женских половых органов в плевральную полость, расположенную в грудном отделе. Это состояние — очень мучительно для пациенток, так как во время менструаций эти участки увеличиваются в размерах, вызывая сдавливание легкого. В результате наблюдаются такие симптомы, как затрудненное дыхание, одышка, боль в подреберье и ключице.

«Для лечения в центре эндометриоза Московской области в МОНИИАГ были направлены две жительницы Подмосковья в возрасте 33 и 34 лет. Им были выполнены ультразвуковые исследования с определением стадии заболевания, после чего проведена консультация руководителя отделения оперативной гинекологии. Для операции специалисты института выбрали лапароскопический доступ. В связи с необычной локализацией очагов заболевания в междисциплинарную бригаду гинекологов-хирургов вошли также торакальные хирурги», — рассказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.

Несмотря на сложность вмешательства, осложнений в ходе обеих операций не возникло. На третьи сутки после лечения обе пациентки были выписаны домой в удовлетворительном состоянии. После реабилитации и надлежащего лечения обе женщины смогут в дальнейшем планировать беременность.

Как сообщили в институте, такие операции уникальны тем, что они проводятся вне типичной зоны расположения очагов заболевания и требуют высокого хирургического мастерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.