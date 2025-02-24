В МОНИИАГ прооперировали женщину с ожирением

Жительница Подмосковья 25 лет обратилась в женскую консультацию по месту жительства в связи с жалобами на сильные тянущие боли внизу живота. Молодая женщина имела 195 кг и индексом массы тела более 70, в связи с чем полноценная хирургическая помощь ей могла быть оказана только в стенах специализированного медицинского учреждения — Московского областного НИИ акушерства и гинекологии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Нормальным индексом массы тела является цифра до 25, на пациентов с параметрами до 30-35 или чуть большими рассчитано медицинское оборудование. При оказании помощи пациентам с ИМТ более 70 врачи сталкиваются с рядом сложностей: невозможностью использования ряда диагностических методов, отсутствие соответствующего оборудования для размещения пациентов высокого веса, трудность доступа ко внутренним органам. К счастью, пациентка была вовремя направлена в МОНИИАГ, где у нее было выявлено образования правого яичника, вызывавшее боли, которое было успешно удалено малоинвазивными методами», — сказал руководитель отделения оперативной гинекологии МОНИИАГ Александр Попов.

Пациентка была активизирована в день операции и выписана выписана под наблюдение гинеколога по месту жительства уже на первые сутки послеоперационного периода. Сейчас ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Как сообщили врачи, детородная функция женщины не пострадала и в дальнейшем, после нормализации веса, она сможет реализовать свое желание стать матерью.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.