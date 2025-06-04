В МОНИИАГ прооперировали пациентку с редким расположением новообразования матки

В Московский областной НИИ акушерства и гинекологии имени Краснопольского (МОНИИАГ) была направлена 51-летняя женщина для хирургического лечения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Ранее при обследовании по месту жительства у нее было выявлено кистозное доброкачественное образование размером 11,5×7,2×7,4 см, расположенное по задней стенке матки. Оно деформировало и смещало женские органы, вызывая неприятные симптомы.

В связи с нетипично расположенным новообразованием, которое прощупывалось через ягодицы, пациентка не могла нормально сидеть, испытывая интенсивные боли.

«Несмотря на значительный опыт наших коллег в вопросе хирургического лечения атипично расположенных новообразований, этот случай являлся уникальным и особо сложным. За мою более чем 30-летню практику хирурга, это лишь второй такой случай. Операция, которая длилась около часа, прошла успешно. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана домой», — рассказал руководитель отделения оперативной гинекологии МОНИИАГ Александр Попов.

Специалисты напоминают, что регулярное прохождение профосмотра и диспансеризации позволяет выявить различные патологии на ранней стадии.

Записаться на прием можно по телефону 122, через чат-бот Денис чат-бот в Telegram или оставить заявку через региональный портал госуслуг «Здоровье».

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.